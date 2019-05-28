В парке Горького праздновали «советский» День пограничника

Несмотря на то, что официально День украинского пограничника отмечается 30 апреля, многие до сих пор продолжает праздновать его 28 мая - по советскому образцу. Поэтому пограничники сегодня собрались в парке Горького.

Александр Колесников показывает несколько медалей за службу. Он различает "День пограничника" в новой украинской армии и "День пограничника" - в старых советских войсках. Службу он проходил еще в советское время в Афганистане, поэтому празднует именно "День пограничника".

Александр Колесников, ветеран-афганец

28 травня воно було - і залишилось, і є днем «пограничника» - не «прикордонника». Бо прикордонників плутають - 30 квітня святкують. Ми не служили в прикордонних військах - їх там ще переіменували

Однако присутствующие приглашают к себе и молодежь - советуют продолжать традицию.

Ми святкуємо 30 років і завжди будемо святкувати. - І вам на майбутнє - святкуйте з нами, і буде і вам добре, і нам добре… А мы один раз в год встречаемся и общаемся - кто, что, как живет, кто ушел от нас - умер

Александр Серпененко, которого призвали еще в советскую армию, теперь служит в армии Украины. Он считает, что ничего антиукраинского в этом празднике нет. Пограничники, по его словам, ранее защищали границы советского государства, а теперь готовы защищать независимую Украину.

Александр Серпененко, действующий военный

Погранвойска всегда были заслоном от всяких покушений на государственную границу Советского союза, на государственную границу Украины сейчас. Имеются в виду террористы, которые пытаются на территорию Украины пролезть, другие государства хотят разрушить Украину. Мы всегда будем защищать свою Родину. Мы, как защищали 30 лет назад, и сейчас защищаем

На каждой скамейке - алкоголь и закуска. Однако, по словам празднующих, ведут они себя спокойно, поэтому полиция к ним относится лояльно.

Поліція до нас ставиться лояльно - ніхто до нас не пристає і питань щодо цього нема. Поліція, ми вам бажаємо, щоб ви підходили до нас, контролювали нас і випивали за нас

Но не всем посетителям парка такое соседство нравится.

Александр Семений, посетитель парка

Я сам военный, но я просто не понимаю, что здесь происходит. - А почему? - Распиваются алкогольные напитки - тут же дети ходят! И это неправильно

Советский День пограничника был установлен именно 28 мая в честь дня основания пограничной охраны Российской советской республики в 1918 году. Пограничные войска были подведомственны КГБ СССР.

Новый день украинского пограничника был установлен в честь событий конца апреля того же 1918 но на территории Украины - тогда группа отдельной запорожской дивизии УНР освободила из-под власти большевиков Донбасс и вышла на официально признанные границы УНР и Российской советской республики.

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