В парке Горького состоится конкурс тыкв на Хэллоуин

В эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького продолжается программа мероприятий по случаю Хэллоуина.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в воскресенье, 28 октября, в парке Горького установят фотозоны, пройдут конкурсы и представления.

На центральной аллее будут работать мастера аквагрима, все желающие смогут купить маски и аксессуары.

Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Для этого нужно будет отыскать в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами, и сказать сотруднику пароль - «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.

С 12:00 возле главной сцены, в Амбаре Джека, начнется регистрация участников конкурса вырезанных тыкв. Организаторы фестиваля определят тройку лучших работ, авторы которых получат призы. Награждение победителей состоится в 19:50 на главной сцене.

В 14:00 на главной сцене начнется иллюзионное шоу Мага Грандиса, а затем – шоу Лаборатории сумасшедших ученых.

С 16:00 до 17:15 пройдут состязания в рамках турнира «Зомби против людей».

В 17:00 праздничная программа пройдет возле Дома ужасов. Для гостей парка проведут конкурсы, организуют научное шоу, а в 18:00 – огненно-пиротехническое шоу.

В завершение представления от Дома ужасов отправится массовое шествие зомби. Участники пройдут по аллее к главному входу, а потом - по центральной аллее к колесу обозрения.

Хэдлайнером праздника станет группа «Риччи Колючий», которая представит «Rammstein cover show».

Завершит праздник конкурсно-музыкальная программа «ЗомбиFest Party» с конкурсом костюмов, ужасными конкурсами и специальным треклистом от диджеев парка.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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