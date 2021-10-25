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В парке Шевченко можно будет сидеть на газонах

В парке Шевченко можно будет сидеть на газонах

В следующем году в саду им. Шевченко появятся специальные локации, где можно будет отдохнуть непосредственно на газоне. Там можно будет ходить, сидеть, лежать, проводить время с семьей или друзьями.

Особенность этих локаций в том, что их местоположение будет периодически меняться, чтобы дать траве возможность отдохнуть от нагрузки. Соответственно, локации для отдыха будут появляться в разных частях сада

Как сообщили в горсовете, соответствующее поручение уже отправлено в Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

 

Агентство Телевидения Новости

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