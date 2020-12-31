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В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно

Речь идет о выпуске новостей, который каждое утро выходит на канале "Украина". Там обычно пара телеведущих рассказывает об актуальных событиях в стране и в мире. Рекорд заключался в том, что на протяжении трехчасового эфира его одновременно вели 14 ведущих.

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Представители книги Рекордов Украины посетили студию телеканала "Украина" и зафиксировали этот рекорд

Фотографию соответствующего документа телеведущая Лилия Ребрик выложила у себя в Инстаграм.

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

"Просто под занавес уходящего года - мы установили РЕКОРД УКРАИНЫ - выпуск новостей в прямом эфире на канале Украина, проведенный четырнадцатью ведущими !!! Счастлива быть частью команды. Далее- только лучше!", — восторженно похвасталась телеведущая.

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Поразила она не только своим рекордом, но и потрясающим внешним видом — Лилия Ребрик примерила блестящее вечернее платье с акцентом на одну сторону. То есть одно ее плече и рука были закрыты, а другое плече и рука — открыты.

В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

В таком наряде у Лилии Ребрик бюст казался очень колоритным и выдающимся, впрочем, как и другие ее формы.

Напомним, Лилия Ребрик — украинская телеведущая, актриса театра и кино, супруга хореографа и основателя хореографической студии для детей Андрея Дикого. Лилия — один из самых позитивных ведущих на украинском ТВ, который не боится показать свои истинные эмоции, настроение. Именно поэтому в Инстаграм у нее всегда полно фото и эта женщина всегда улыбается.

Источник: 1 Минута

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