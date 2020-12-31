В платье, прикрывающем половину тела, Лилия Ребрик похвасталась своим рекордом: 14 человек одновременно

Речь идет о выпуске новостей, который каждое утро выходит на канале "Украина". Там обычно пара телеведущих рассказывает об актуальных событиях в стране и в мире. Рекорд заключался в том, что на протяжении трехчасового эфира его одновременно вели 14 ведущих.

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Представители книги Рекордов Украины посетили студию телеканала "Украина" и зафиксировали этот рекорд

Фотографию соответствующего документа телеведущая Лилия Ребрик выложила у себя в Инстаграм.

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

"Просто под занавес уходящего года - мы установили РЕКОРД УКРАИНЫ - выпуск новостей в прямом эфире на канале Украина, проведенный четырнадцатью ведущими !!! Счастлива быть частью команды. Далее- только лучше!", — восторженно похвасталась телеведущая.

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

Поразила она не только своим рекордом, но и потрясающим внешним видом — Лилия Ребрик примерила блестящее вечернее платье с акцентом на одну сторону. То есть одно ее плече и рука были закрыты, а другое плече и рука — открыты.

Лилия Ребрик стала рекордсменкой благодаря прямому эфиру

В таком наряде у Лилии Ребрик бюст казался очень колоритным и выдающимся, впрочем, как и другие ее формы.

Напомним, Лилия Ребрик — украинская телеведущая, актриса театра и кино, супруга хореографа и основателя хореографической студии для детей Андрея Дикого. Лилия — один из самых позитивных ведущих на украинском ТВ, который не боится показать свои истинные эмоции, настроение. Именно поэтому в Инстаграм у нее всегда полно фото и эта женщина всегда улыбается.

Источник: 1 Минута