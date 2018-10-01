На днях в Политехническом институте открылась художественная галерея. И первыми ее экспонатами стали работы выпускника вуза, а ныне - известного фотографа и художника в Украине и за ее пределами, Сергея Браткова.

Как правило, в своих работах он обращается к социальным и политическим проблемам.

Инсталляция, которая вошла в коллекцию музея ХПИ, под названием «Балаклавский кураж», которая завоевала главный приз на премии современного искусства «Инновация», посвящена Крыму. Она была создана задолго до его аннексии.

Сергей Братков, художник

В конце Балаклавской бухты, напротив подводных субмарин, молодые мальчики прыгали в воду. Прыгали перед девочками, прям с таким большим куражом. Хотя я задумался, сколько металла и всяких опасностей скрывают эти воды. И вот такая парадоксальная вещь, я думал об опасностях этих людей, что их ждет впереди . Крым уже не с нами и люди уже прыгают, можно сказать, в воды.

Работы Сергея известны во всем мире. Их заказывают коллекционеры из Италии, Испании и США.

Художник говорит, что почти все европейские технические вузы имеют такие центры искусства.

Галерея ХПИ расположилась на втором этаже Дворца студентов вуза.

В дальнейшем здесь будут появляться работы и других известных художников.

Агентство Телевидения Новости