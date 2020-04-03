В Польше открылась выставка харьковских художников

Сегодня, 3 апреля, в польском Центре современного искусства «Знаки времени» в Торуни открылась выставка современного украинского искусства «Искусственная боль», посвященная ключевым событиям в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам куратора выставки и директора Центра современного искусства «ЕрмиловЦентр» Натальи Ивановой, проект «Искусственная боль» реагирует на актуальные проблемы и ситуации, которые определяют Украину как страну и геополитическую точку на мировой карте.

«Это темы, которые беспокоят и будут беспокоить, даже несмотря на то, что за шесть лет мы как-то «смирились» с определенным положением вещей, научились жить с этим, так бурно и эмоционально реагируем. Но есть художники, и их работы время от времени возвращают нас к этим событиям, снова привлекают наше внимание, снова напоминают о том, что беспокоит», - подчеркнула Наталья Иванова.

Всего в экспозиции представлены работы 25 художников, фотографов и графиков из Харькова, Киева и других городов Украины. Среди них: Гера Артемова, Артем Волокитин, Константин Зоркин, Виталий Кохан, Владислав Краснощек, Сергей Лебединский, Белла Логачева и др.

По словам организаторов, еще одна цель проекта - поддержка межкультурного диалога Украины и Польши, которые имеют определенный общий исторический опыт и историю.

Так, три года назад в харьковском центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» состоялась выставка из коллекции Центра современного искусства «Знаки времени» (Торунь). А сегодня «ЕрмиловЦентр» показывает украинское современное искусство в Торуни.

Также отмечается, что в связи с карантином выставка будет работать в онлайн-режиме - презентации будут транслироваться на «YouTube-канале», также будут организованы виртуальные экскурсии.

Агентство Телевидения Новости