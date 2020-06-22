В Приморье будут рыть могилы на скорость

В Артёме (Приморский край) 6 августа проведут соревнования между могильщиками «Могильный беспредел». Работники сферы ритуальных услуг будут выкапывать могилы на скорость. Об этом сообщает проект «Некрополь», организующий ежегодную выставку представителей похоронной индустрии.

Профессиональный конкурс проводят чтобы поднять престиж профессии, повысить уровень мастерства и привлечь внимание молодёжи к этой профессии.

В «Могильном беспределе» смогут поучаствовать команды из двух человек. Им предстоит выкопать яму 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Жюри оценит не только скорость, а также аккуратность работ. Работу будут проверять гробом — по условиям конкурса он должен будет войти в могилу с первого раза.

Заявки на участие в конкурсе принимают от всех желающих, их можно оставить на сайте проекта. Победителям обещают ценный приз и признание коллег.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»