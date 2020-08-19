В рамках кинофестиваля Kharkiv MeetDocs состоится харьковская премьера фильма «Забытые»

Первый показ игрового полнометражного фильма «Забытые» в Харькове состоится в рамках офлайн-части кинофестиваля с 29 по 31 октября на большом экране. Ленту представят режиссер Дарья Онищенко и исполнители главных ролей в фильме.

Драма «Забытые» - это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. Впрочем «Забытые» - это также идеалистический фильм о любви и веру в будущее. Главная героиня Нина, молодая учительница украинского языка, влюбляется в Андрея - парня-сироту, который тоже борется с несправедливостью в оккупированном городе. Фильм показывает судьбы людей, остаются мужественными и верными своим идеалам несмотря на тяжелые обстоятельства.

«Харьков расположен на максимально близком расстоянии от Донбасса, где уже седьмой год продолжаются боевые действия. Здесь много переселенцев, многие студенты с прифронтовых территорий учатся именно в нашем городе, здесь влияние войны более ощутимо, чем на остальной территории Украины. Поэтому нам очень важно не прекращать говорить об этих мучительных темах на языке кино. Фильм Дарьи Онищенко - уникальный, ведь впервые за всю историю украинского кино он рассказывает именно о жителях оккупированных территорий Луганщины, и я счастлива, что жители Харькова впервые увидят эту знаковую для Украины картину именно на нашем кинофестивале », - отметила директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

«Впервые я попала на Харьковский кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в прошлом году, и у меня остались действительно лучшие воспоминания. Там я познакомилась с Виталием Манским, который в прошлом году представлял в Харькове свой фильм "Свидетели Путина". Очень приятно, что в этом году на фестивале покажут и мой фильм. Для меня и для моей команды очень важно представить картину на востоке Украины, поскольку темы, которые поднимает история "Забытых", связаны именно с судьбой востока нашей страны. Мне кажется, эта история будет как никому близка харьковчанам, потому несмотря на исторические тесные отношения с Россией, географическую близость, Харьков с самого начала войны проявил свою активную проукраинскую позицию, активно поддержал остальную Украину в борьбе против российской агрессии. История моего фильма глобальная, потому что он о простых людях, которые не по своей воле оказались на оккупированной территории. Сейчас идет много военных конфликтов по всему миру. Судьба беженцев, переселенцев, к сожалению, везде одинакова. Поэтому этот фильм интересен не только для украинского, но и для международного зрителя. Но Харьков расположен территориально ближе ко всем событиям, о которых рассказывает фильм. Поэтому уверена, что зрители в Харькове будут моими самыми откроенными критиками, мне очень интересно будет услышать их мысли. Я надеюсь, что фильм получился настоящим, правдивым. Он затрагивает многие дискурсы. Я обязательно планирую приехать в Харьков и представить фильм лично», - рассказала режиссер Дарья Онищенко.

Зрители Харькова смогут увидеть ленту в кинотеатрах города в ноябре, после премьеры на Kharkiv MeetDocs.

Агентство Телевидения Новости