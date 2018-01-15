Досуг
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15.01.2018 15:48
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В России полицейским сократили список стран для отдыха, исключив Турцию и Египет

В России полицейским сократили список стран для отдыха, исключив Турцию и Египет

Министерство внутренних дел России ограничило количество стран, в которые можно выезжать своим сотрудникам, до 13.

В основном это бывшие постсоветские страны и непризнанные в мире, но признаваемые Москвой, Абхазия и Южная Осетия.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров страны.

Так, российские полицейские могут выезжать за границу в: Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан (плюс оккупированные регионы Грузии). Из дальнего зарубежья в списке указаны: Куба, Китай и Вьетнам.

Из перечня изъяли: Египет, Турцию, Мароко, Тунис и другие, пишет РБК.

"Определен перечень стран, где пребывание сотрудников МВД России, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки", - цитируют туроператоры распоряжение МВД РФ.

Также у экспертов возникло удивление с включением в этот перечень Туркменистан, где присутствует визовый режим и ее оформление для россиян, согласно сообщению, довольно сложно.

Агентство Телевидения Новости

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