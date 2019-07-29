В саду Шевченко - новая скульптура (ФОТО)

Возле нового озера в саду Шевченко установили скульптуру, посвященную украинскому театральному актеру Лесю Курбасу.

Памятник назвали "Человек-невидимка и Лесь Курбас". Его установили 27 июля. Работал над скульптурой Александр Ридный.

Скульптор сообщил, что это не последняя статуя. В рамках проекта будут установлены подобные скульптуры известных харьковчан по всему саду Шевченко.

А пока Лесь Курбас и "человек-невидимка" стали фотозоной для гостей сада.

Источник: sq.com.ua

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