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В саду Шевченко - новая скульптура (ФОТО)
Возле нового озера в саду Шевченко установили скульптуру, посвященную украинскому театральному актеру Лесю Курбасу.
Памятник назвали "Человек-невидимка и Лесь Курбас". Его установили 27 июля. Работал над скульптурой Александр Ридный.
Скульптор сообщил, что это не последняя статуя. В рамках проекта будут установлены подобные скульптуры известных харьковчан по всему саду Шевченко.
А пока Лесь Курбас и "человек-невидимка" стали фотозоной для гостей сада.
Источник: sq.com.ua
Темы: харьков
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