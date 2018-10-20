В саду Шевченко возобновили работы по его реконструкции

Работы по реконструкции сада им. Т. Шевченко возобновили.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, был период, когда работы в саду были приостановлены в связи с проблемами по оформлению документов, но сейчас их возобновили. В ближайшем будущем планируется открыть часть сада вдоль ул. Сумской. Позже ограждение перенесут к озеру, которое откроют в следующем году.

Также в будущем году завершат реконструкцию фонтана «Каскад» и территорию возле концертного зала «Украина».

«Мы в этом году завершим строительство озера, чаша готова, идут отделочные работы, но запускать его не будем, откроем весной. То же касается «Каскада». В связи с тем, что температура понижается, укладывать гранит будем в теплое время года», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, что на аллеях укладывают новое асфальтное покрытие, сделали ливневки, устанавливают новые скамейки и фонари, укладывают газон, здесь улучшили систему освещения и установили автоматический полив.

«Сохранили все зеленые насаждения, здесь есть столетние дубы, и мы соблюдали защитную зону, чтобы не повредить корневую систему. Сохранили архитектуру, облик сада, но создали ту инфраструктуру, которой не было», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, Терехов сообщил, что за аллеей возле памятника Мячу в следующем году установят новую детскую площадку.

Напомним, что на данный момент завершена реконструкция первой очереди сада Шевченко, ближе к Харьковскому национальному академическому театру оперы и балета. Также за театром продолжается строительство дороги, которая соединит улицу Рымарскую с Клочковской.

Как сообщил Игорь Терехов, сегодня будет завершен вынос сетей, которые там пролегали и не были указаны в соответствующих документах, и выполняется бетонирование основания плиты.

Из-за большого угла наклона на дороге, чтобы избежать провалов, там заливается плита, по которой уже будет укладываться асфальтное покрытие.

Агентство Телевидения Новости