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В Саржином Яру освятили воду

В Саржином Яру освятили воду

Сегодня, 19 января, православные празднуют Крещение Господне.

По традиции на этот праздник люди освящают воду и окунаются в ледяную прорубь либо купель.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, обладает целебными свойствами и подарит здоровье на весь год.

В Саржином Яру  в Харькове сегодня утром собралось немало харьковчан.

Среди присутствующих, пришедших освятить воду и окунуться в источник, есть и дети.

Воду в источнике освятил метрополит Харьковский Онуфрий.

Агентство Телевидения Новости

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