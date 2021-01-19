В Саржином Яру освятили воду

Сегодня, 19 января, православные празднуют Крещение Господне.

По традиции на этот праздник люди освящают воду и окунаются в ледяную прорубь либо купель.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, обладает целебными свойствами и подарит здоровье на весь год.

В Саржином Яру в Харькове сегодня утром собралось немало харьковчан.

Среди присутствующих, пришедших освятить воду и окунуться в источник, есть и дети.

Воду в источнике освятил метрополит Харьковский Онуфрий.

Агентство Телевидения Новости