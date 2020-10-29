В семье Таисии Повалий случилось горе: скоропостижная смерть из-за отказа почек

Исполнительница хита «Отпусти меня» сейчас замужем за музыкантом и продюсером Игорем Лихутой. Пара вместе уже почти 30 лет, но Дениса она родила от первого супруга Владимира, фамилию которого носит до сих пор.

У себя в Instagram 37-летний наследник Таисии поделился с подписчиками семейной трагедией — у них умерла любимая кошка по кличке Ксюша, она же Пуцля, прожившая целых 17 лет.

Как рассказал мужчина, из своих 9 кошачьих жизней любимица успешно использовала 4. Однажды, еще будучи котенком, она пробралась в вольер к их суровому псу Босару породы немецкая овчарка. Страшным в этом было то, что он любит позавтракать соседскими котами:

«Как сейчас помню: Ксюша в клетке и мы в отчаянии зовем ее шепотом и машем «Иди к нам». Естественно, она — ноль внимания, потом собака просыпается и… В последний момент Ксюха проскакивает сквозь железные прутья».

Денис с родителями, бабушкой и женой, на руках у Таисии Пуцля

Затем кошка упала с четвертого этажа, а еще неоднократно болела настолько тяжело, что даже ветеринары опускали руки. Денис верил, что питомица справится и на этот раз, ведь звездная мама с бабушкой ухаживали за ней как могли — она жила с ними. Но к сожалению, у Пуцли отказали почки.

По словам героя статьи, у них с Пуцлей была своя особенная связь. Хвостатая каждый раз чувствовала его приезд — заранее умывалась и ждала на пороге. Еще она очень любила делать ему массаж, громко при этом мурлыча.

Денис сам себя назвал очень «сентиментальным кошатником» с самого детства, поэтому переживать утрату любимицы ему невероятно тяжело.

Источник: 1 Минута