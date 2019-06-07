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В сети нашлись забавные фото и видео со съемок "Чернобыля" HBO в Киеве

В сети нашлись забавные фото и видео со съемок Чернобыля HBO в Киеве

В сети появились фото и видео и видео со съемок нашумевшего сериала "Чернобыль" канала HBO в Киеве.

Как оказалось, одну из зимних сцен снимали на Троещине летом 2018 года. Фото на личной странице в Facebook опубликовал пользователь Антон Витязь.

В сети нашлись забавные фото и видео со съемок Чернобыля HBO в Киеве

"Данный кадр в фильме "Чернобыль" снимали около Радунской 9б летом, 13 июня 2018 года. Для кадра распылили искусственный снег и нанесли покрытие на песчаный пустырь, поставили лавочки на песок - для съемки кадра на заснеженной улице. Вокруг жара и лето", - рассказал Витязь.

Сцена на фото пошла в 4 серию сериала. В ее центре - одна из героинь, беременная жена пожарного Василия Игнатенко в Киеве после смерти мужа.

В сети нашлись забавные фото и видео со съемок Чернобыля HBO в Киеве

В сети нашлись забавные фото и видео со съемок Чернобыля HBO в Киеве

Сериал "Чернобыль" - проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина. Фильм вышел на экраны 6 мая. В основе сюжета - авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события вокруг инцидента в последующие несколько лет. Главными персонажами сериала стали заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Валерий Легасов и заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина. Герои фильма бросают все силы на ликвидацию последствий аварии, а далее на изучение ее причин.

  • Внимательные зрителей заприметили в одном из кадров сериала "Чернобыль" киевскую улицу Богдана Хмельницкого, которая ведет к Крещатику и знаменитому "Дому со звездой". Вот только авторы сериала выдали ее за одну из улиц Москвы времен СССР.
  • Львовский муниципальный мужской хор "Гомін" исполнил один из саундтреков к сериалу "Чернобыль" телеканала HBO. Как и заключительная серия, он получил название "Вечная память" и прозвучал на последних минутах 5 эпизода.

Источник: lime.apostrophe.ua

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