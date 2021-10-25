В сети обсуждают новый модный образ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева сделала фотографию со стилистом Игорем Гуляевым

Стилист Аллы Пугачевой — известный в России модник Игорь Гуляев. Чтобы как-то отвлечь себя от осенней хандры, Алла Борисовна решила отправиться с Игорем в такой себе тур по столичным магазинам. Там она прошлась по стильным бутикам, чтобы выбрать себе новую одежду. Спонсировал все любимый муж Максим Галкин, который уже долгое время является единственным кормильцем семьи.

В Сети ходят слухи, что на стилиста Аллы Борисовны ежемесячно уходит около 200 тысяч рублей. Учитывая то, что старушка уже давно не работает, спонсирует все молодой муж Максим Галкин, который в последнее время очень много путешествует на гастролях.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа

[caption id="attachment_208813" align="aligncenter" width="600"] Алла Пугачева сделала фотографию со стилистом Игорем Гуляевым[/caption]

Источник: 1 Минута