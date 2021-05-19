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В Сети показали, как выглядела Маша Ефросинина в молодости: стала настоящим прекрасным лебедем

В Сети показали, как выглядела Маша Ефросинина в молодости: стала настоящим прекрасным лебедем

Как выяснилось, Мария Ефросинина в детстве кардинально отличалась от той теледивы, которую мы привыкли видеть на экранах.

Только взгляните на этот коллаж из фотографий, опубликованный на Инстаграм-аккаунте "Зірковий шлях".

https://www.instagram.com/p/CPD2mw7jWYn/?utm_medium=copy_link

Отметим, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина (Мария Александровна Ефросинина) родилась весной 1979 года в Крыму, в городе Керчь. Отец Маши, который ушел из жизни в 2000 году, был инженером в строительной отрасли, мать — Людмила — экономист, позже из банковской сферы перешла с бизнес.

Как пишет Мегого в биографии артистки, карьера Марии началась в 19 лет с телепрограммы на канале УТ-1 Счастливый звонок.

Затем она вела очень рейтинговое утреннее шоу вместе с Юрием Горбуновым.

Среди творческих работ Марии присутствует и съёмка в клипе Виталия Козловского и роль с театральном спектакле-комедии телеведущей.

Сейчас Мария Ефросинина - известная телеведущая, блогер. На Ютубе у нее есть собственное шоу "Экзамен с Машей Ефросининой", куда она приглашает различных звезд и общается с ними о личной, о творческой жизни.

Рейтинги "Экзамена" довольно высокие, и в большинстве своем это именно из-за формата, и того, насколько Маша Ефросинина просто и легко подает информацию телезрителю.

Маша замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым, у нее есть дочь Нана и младший сын Александр.

Источник: 1 Минута

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