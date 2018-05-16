В Сети показали первое фото со свадьбы Ричарда Гира

Ричард Гир вместе с новоиспеченной женой украсили обложку глянцевого журнала.



68-летний Ричард Гир на днях женился на своей возлюбленной 35-летней Алехандре Сильве.



Фотографии со свадьбы пара продала популярному журналу "HOLA!", а также они вместе дали интервью, рассказав о взаимной любви и теплых отношениях.



Известно, что свадебная церемония была организована на ранчо, неподалеку от Нью-Йорка.



К слову, для Ричарда Алехандра - третья по счету официальная супруга, а для Сильвы Гир - второй супруг. От первого брака у молодой жены Гира растет сын Альберт.



Источник: hronika.info

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