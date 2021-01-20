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В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать”

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать”

Ханна Монги забеременела, когда ей было 18 лет. На восьмой неделе беременности умер ее парень, отец ребенка. Девушка осталась совсем одна и прекрасно понимала, что не сможет ему подарить счастливое детство и обеспечить всем необходимым.

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать” Ханна Монги и ее парень, который погиб

"Нет человека в этом мире, кого бы я любила больше, чем тебя. Я сделала свой выбор исключительно из-за любви к тебе", – сказала со слезами Ханна своему малышу.

Будучи еще беременной, она уже искала новых родителей для родного ребенка. Она очень тщательно подбирала семью и нашла ту самую идеальную пару, которая полюбит и воспитает мальчика, как родного.

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать” Новые родители ребенка

Девушка родила здорового мальчика по имени Таггарт. Провела с ним всего два дня, и ребенка забрала приемная семья. Но перед тем, как попрощаться с сыном, она записала очень трогательное видео-обращение к своему ребенку (смотрите в конце материала).

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать”

Видео, которое попало в сеть, тронуло миллионы и вызвало бурю комментариев. Многие раскритиковали поступок девушки:

  • "Простите, но это не мать";
  • "Как же эти американцы умеют притворяться. Ноет противным голосом. Любит она. Когда любишь, как можно отдать, как щенка кому-то";
  • "Я подумала, что она смертельно больная, что отдает дитя, а тут вот оно что. Осуждать не буду, но и оправдания ей тоже нет"; 
  • "Меня мужчина бросил еще на стадии теста на беременность. Без поддержки, в нищете, но я верю что мы выживем. Не отдам свою малышку";
  • "Конечно, так удобней, навещает, видео снимает, как она типа его любит. Свобода, что захотела, то и делает, куда захотела, туда и пошла";

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать”

Кроме, критиков также нашлись и люди, которые поддержали девушку:

  • "Люди, вы осуждает ее, а вы представить даже не можете каково было этой молодой девушке решиться на это и отдать своего малыша. У меня чуть сердце не разорвалось когда я это смотрела и читала!";
  • "Лучше так, чем как некоторые на улице оставляют, у него есть любящая семья, а это главное".

Ханна живет недалеко от новой семьи Таггарт. Несмотря на то, что у ребенка новые родители, девушка поддерживает общение с мальчиком и навещает сына минимум раз в месяц.

В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать” В сети раскритиковали девушку, которая отдала своего ребенка другой семье: “Простите, но это не мать”

Трогательное видео-обращение мамы к своему ребенку:

Источник: 1 Минута

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