Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 172

В «Слуге народа» заявили, что готовы заблокировать Netflix и другие сервисы

В «Слуге народа» заявили, что готовы заблокировать Netflix и другие сервисы

"Слуга народа" Никита Потураев заявил, что государство готово блокировать онлайн-сервисы, если они откажутся от регистрации, предусмотренной законопроектом "О медиа".

Об этом шла речь во время общественного обсуждения законопроекта “О медиа”, сообщает корреспондент #Букв.

Так народный депутат от “Слуги народа”, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время обсуждения вопроса об обязательной регистрации иностранных медиа и онлайн-сервисов, работающих в Украине, заявил, что государство готово блокировать ресурсы, которые откажутся выполнять эту законодательную норму.

“Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий”, —  сказал он.

Этот вопрос, по словам Потураева, является политическим.

Отметим, речь идет о статье 61 законопроекта “О медиа”. Согласно этой статьей, обязательной регистрации подлежат “субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами”.

Среди таких сервисов, которые действуют на условиях подписки, есть, например, стриминговая платформа Netflix.

Источник: bykvu.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино, СМИ

Читайте ещё:

Некоторые украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал 22 ТВ-каналов (список, тарифы)
Сегодня 10:34    195
Евгений Гришковец больше не будет снимать кино из-за денег
Сегодня 09:36    118
“Джентльмены”: плейлист саундтреков нового фильма Гая Ричи
29.01.2020 10:19    132
Закон про дезінформацію: як влада хоче боротися з фейками, соцмережами і журналістами
29.01.2020 08:29    152
Медийщики выступили против проекта "О дезинформации" и еще раз указали на его проблемы
28.01.2020 09:34    94
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
27.01.2020 10:04    159
Правила жизни и успеха актрисы Мерил Стрип
24.01.2020 10:09    199
Поход в кинотеатр положительно воздействует на здоровье
24.01.2020 09:59    163
Хоакин Феникс сразу после премии Гильдии киноактеров отправился спасать свиней
24.01.2020 09:49    116
Законопроект о медиа будет дорабатываться – Разумков
24.01.2020 08:16    99
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 