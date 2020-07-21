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В соцсетях активизировалась кампания по спасению Бритни Спирс

В соцсетях активизировалась кампания по спасению Бритни Спирс

Известная поп-певица Бритни Спирс, которая находится под опекой отца с 2008 года, возможно ограничена во многих правах. В связи с этим в США стартовало движение #FreeBritney, требующее освобождения от опеки певицы, а также возвращения ей всех прав. В последние дни движение заметно активизировалось, поскольку скоро должно состоятся пересмотр опеки певицы.

О том, что опеку Бритни Спирс можно приравнять к заключению, начали подозревать поклонники певицы и даже создали петицию на сайте Белого дома об отмене опекунства над Бритни Спирс. Петиция уже набрала более 100 тыс. голосов, соответственно ее рассмотрят в Белом Доме.

К созданию петиции фанатов подтолкнули, опубликованные в СМИ правила опеки. Согласно этим данным, Бритни ограничена буквально во всем: ей запрещено без разрешения общаться с людьми, самостоятельно нанимать адвоката, выходить замуж, рожать детей, пользоваться мобильным телефоном… и распоряжаться заработанными деньгами. А состояние Бритни оценивают в более, чем 200 млн долларов. Ее опекуны – отец Джейми Спирс и менеджер артистки за опекунство ежегодно получают более 1 млн долларов. После болезни отца певицы, опекунство перешло к ее менеджеру.

Фанаты также подозревают, что в психической больнице Джейми Спирс удерживал дочь насильно. Это подтверждают и слова двоюродной сестры Элли Симс, которая была ее ассистентом:

Она очень добросердечная, скучаю по ней ежедневно и мое сердце разбивается при виде грусти в ее глазах на фотографиях. Отец Бритни запретил мне звонить ей, он прямым текстом заявил, что со мной что-то случится, если я сделаю это,

призналась Элли.

22 июля условия опекунства Бритни будут пересматривать.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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