В США назвали лауреатов премии Золотой глобус-2021

Церемония вручения премии Золотой глобус прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке

В главной номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао – «Земля кочевников».

В ночь на понедельник, 1 марта, в США прошла 78-я церемония вручения престижной кинопремии Золотой глобус.Из-за пандемии коронавируса она состоялась в формате видеоконференции одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля Беверли-Хилтон в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

В главной номинации «Лучший драматический фильм» победила картина Хлои Чжао – «Земля кочевников». Конкуренцию ей составляли ленты «Манк» Девида Финчера, «Отец» Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».

Награды в номинации «Лучшая женская роль в драме» удостоилась Андра Дэй за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучшим драматическим актером посмертно признан Чедвик Боузман за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

В номинации «Лучшая комедия» премию получил фильм «Борат 2» Джейсона Уолинера. Конкуренцию ему составляли мюзикл «Гамильтон» режиссера Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Сии.

Лучшим сценаристом минувшего года по версии «Золотого глобуса» стал Аарон Соркин, написавший сценарий к картине «Суд над чикагской семеркой».

Лучшим мини-сериалом признан «Ход королевы», лучшим драматическим сериалом – «Корона», а лучшим комедийным сериалом – «Шиттс Крик».

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна «Минари», а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм «Душа».

Премия Золотой глобус вручается ежегодно с 1944 года более чем 20 категориях. Она присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за лучшие работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Наряду с Оскаром киноакадемии США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.

Ранее сообщалось, что вручение премии Золотой глобус перенесли из-за пандемии коронавируса. Традиционно церемония проходит в начале января.

Источник: Новости Ю

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