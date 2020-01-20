Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:38
Просмотров: 30

В США парень использовал монитор в аэропорту для игры на приставке

В США парень использовал монитор в аэропорту для игры на приставке

Парень решил позаимствовать один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта.

На днях в одном из аэропортов Портленда произошла курьезная ситуация. Так, американец заскучал в ожидании своего рейса, однако не растерялся, применил свою сообразительность и нашел способ, как поднять себе настроение. По информации интернет-издания Kotaku, молодой человек использовал один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта, в своих целях. В сообщении говорится, что пассажир вытащил из своего чемодана PS4, подключил её к экрану и запустил видеоигру под названием Apex Legend. На фото из аэропорта видно, что на нижнем мониторе вместо карты аэропорта отображается игровой процесс.

По местному аварийному радио этот эпизод проходил как "угон монитора". Правда, угонщик оказался довольно милым парнем. Когда к нему подошли сотрудники безопасности и попросили его отключить свою приставку и прекратить использовать имущество аэропорта, геймер всего лишь вежливо спросил у них, может ли он сначала закончить раунд игры. Стоит отметить, что безупречная манера общения не помогла парню очаровать охранников, и они отказали ему в его просьбе. 

Источник: comments.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: туризм

Читайте ещё:

Самые страшные и пугающие лабиринты мира — составлен список
03.01.2020 09:49    234
Харьков включен в рейтинг привлекательных туристических достопримечательностей
21.12.2019 07:46    232
Український лоукостер запустить рейси з Харкова до Грузії, Ізраїлю та Болгарії
17.12.2019 10:17    191
Красивейший храм Англии стал культовым местом для фанатов Гарри Потера
17.12.2019 09:37    224
На Новый год и не только: Куда поехать любителям горнолыжного отдыха
16.12.2019 09:19    183
Власти Турции хотят обложить отели новым налогом
10.12.2019 09:32    155
Орбитальный отель для космических туристов Aurora заработает в 2024 году
06.12.2019 08:47    189
Харьковские подземелья расчищают для туристов
02.12.2019 09:02    362
Девушка посетила 196 стран мира и сделала любопытные выводы
22.11.2019 10:59    905
Как правильно собрать ручную кладь: все, о чем нужно помнить
22.11.2019 10:49    392
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 