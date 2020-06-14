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В США появились наушники из конопли

В США появились наушники из конопли

Американский производитель выпустил необычные наушники, сделанные из конопли, клена и кожи. Цена устройства – более 400 долларов.

Американская компания Grado Labs выпускает наушники, чашки которых изготовлены из марихуаны. Модель под названием Hemp headphones выйдет лимитированным тиражом. Стоимость таких наушников – 420 долларов, передает korrespondent.net.

Производитель отмечает, что при изготовлении наушников, кроме конопли, был использован и клен, который обеспечил прочность и стабилизировал звучание. Оголовье устройства выполнено из кожи.

В продажу Hemp headphones поступят в конце июня.

Источник: internetua.com

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Темы: музыка, США

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