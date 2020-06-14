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В США появились наушники из конопли
Американский производитель выпустил необычные наушники, сделанные из конопли, клена и кожи. Цена устройства – более 400 долларов.
Американская компания Grado Labs выпускает наушники, чашки которых изготовлены из марихуаны. Модель под названием Hemp headphones выйдет лимитированным тиражом. Стоимость таких наушников – 420 долларов, передает korrespondent.net.
Производитель отмечает, что при изготовлении наушников, кроме конопли, был использован и клен, который обеспечил прочность и стабилизировал звучание. Оголовье устройства выполнено из кожи.
В продажу Hemp headphones поступят в конце июня.
Источник: internetua.com
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