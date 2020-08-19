В Токио установили прозрачные общественные туалеты

В городских парках и на улицах установили общественные туалеты из "умного" стекла, которое становится непрозрачным, когда кабинки заняты.

В столице Японии Токио появились общественные туалеты, сделанные из прозрачного матового стекла. Автор проекта - лауреат Притцкеровской премии, архитектор Шигэру Бану, пишет The Guardian.

Хитрость мест уединения состоит в том, что как только в кабинку заходит страждущий справить свою нужду, то стекло из прозрачного становится матовым и чем именно занимается посетитель туалета, прохожим не видно.

Бану придумал нанести на стекло специальную пленку. Когда в кабинке никого нет, на пленку подается электричество и она пропускает свет. Как только кабинку закрывают изнутри, электричеству перекрывается доступ и стены становятся непрозрачными.

Все туалеты разделены на три зоны: мужскую, женскую и для людей с особыми потребностями. В помещении есть унитаз, раковина и пеленальный столик.

Также высокотехнологичные туалеты ночью освещают прилегающую территорию.

"Есть две проблемы с общественными туалетами, особенно в парках. Во-первых, видно, чисто ли внутри и не занят ли он, а во-вторых, просматривается, не затаился ли в уборной преступник", - подчеркнул автор изобретения.

theguardian.com

Как сообщалось ранее, NASA объявило конкурс на лучший туалет для Луны. В конкурсе могут участвовать абсолютно все желающие, включая несовершеннолетних. Победителя ожидает денежный приз – 35 тыс. долларов и экскурсия в NASA.

Источник: korrespondent.net/

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