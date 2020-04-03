Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 183

В Турции из-за пандемии перенесли начало туристического сезона

В Турции из-за пандемии перенесли начало туристического сезона

Из-за пандемии коронавируса власти Турции решили перенести начало туристического сезона с конца апреля на конец мая.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала cnnturk.

"Наш прогноз – перенос на конец мая. Это показывает текущая ситуация", – отметил министр.

По его словам, как ожидается, туристический сезон в этом году начнется с активизации внутреннего туризма, который ожидается на праздник Рамазан, празднование которого начинается 23 мая.

Специалисты туристической отрасли также прогнозируют активацию сезона ближе к началу лета и рассчитывают на внутренних туристов.

А вот иностранных туристов не следует ожидать к середине лета, прогнозируют они.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой
Сегодня 16:06    115
Кабмин усилил ограничения во время карантина (документ)
Сегодня 14:41    388
В Киеве от коронавируса умерли две женщины
Сегодня 14:24    264
Легендарный футболист мадридского "Реала" умер от коронавируса
Сегодня 13:44    406
Найдены новые очаги размножения коронавируса в теле человека
Сегодня 13:43    606
Два случая клронавируса на единственной сопртивной базе в России, где были разрешены массовые тренировки
Сегодня 12:51    122
Родители и дети во время карантина: советы психолога
Сегодня 12:48    150
В Минздраве готовятся к пиковому росту заболеваемости COVID-19
Сегодня 11:44    237
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило миллион
Сегодня 11:11    116
Карантин на Харьковщине: составлены 222 админпротокола о нарушениях
Сегодня 10:38    154
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 