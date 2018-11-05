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В Виннице ночью посреди улицы разбросали тысячу резиновых игрушек

В Виннице ночью посреди улицы разбросали тысячу резиновых игрушек

В ночь на 5 ноября на проспекте космонавтов в Виннице разбросали тысячу резиновых игрушек: «утята», «собачек» и «котят».

Как сообщает «33 канал», игрушки выложили на детской площадке напротив «Прозрачного офиса».

Они лежали исключительно на дорожках, скамейках и детских аттракционах.

Отмечается, что дворникам утром пришлось собрать почти тысячу игрушек в специальные мешки.

Игрушки также начали собирать некоторые прохожие.

«Я такого еще не видела за все годы работы уборщиком! Это явно кто-то веселился, снимал клип или удивлял любимую экзотическим украшением проспекта! Вы же видите, что игрушки разбросаны исключительно возле детской площадки! Есть чем заниматься, потому что все это за час должны вывезти с проспекта Космонавтов», – рассказала журналистам дворница Елена.

Городские правоохранители и полиция начали просмотр видео с камер слежения и опрос возможных свидетелей, чтобы выяснить, кто и для чего это сделал.


Агентство Телевидения Новости

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