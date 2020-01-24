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В выходные в парке Горького отметят Восточный Новый год

В выходные в парке Горького отметят Восточный Новый год

25 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится празднование Восточного Нового года, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщили в парке, в Развлекательном центре проведут открытое занятие по игре Го и познавательную программу «Самураи».

Также в праздновании примут участие К-РОР команды, вьетнамская община Харькова и представители Института Конфуция Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. 

Как сообщается. на главной сцене с 14:30 до 16:00 пройдет детская развлекательная шоу-программа, с 17:00 - конкурсная программа «Самураи» и выступление К-РОР команд.

Церемония встречи Восточного Нового года и «Танец Дракона» состоится с 18:00 до 18:10, а с 18:10 до 21:00 - дискотека в азиатском стиле. 

С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Агентство Телевидения Новости

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