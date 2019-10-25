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В Украине запустили киноресурс, похожий на IMDb: на сайте DzygaMDb будут все украинские новинки

В Украине запустили киноресурс, похожий на IMDb: на сайте DzygaMDb будут все украинские новинки

Наконец поклонники отечественного кино смогут читать все интересности и видеть рейтинг украинских фильмов на одном ресурсе. На днях президент ОМКФ Виктория Тигипко и исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух презентовали первую онлайн-базу украинского кино, которая получила название DzygaMDb.

Во вторник, 22 октября, президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко и исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух представили ценителям кино украинский сайт, где будет собираться информация об отечественном кинематографе и все новинки.

Онлайн-база получила название DzygaMDb, которое является подобным названию международного сайта с информацией о мировом кино – IMDb. Так же, как и на иностранном ресурсе, украинский предоставит доступ к информации о киносоздателях, фильмах, будущих премьерах и других интересностях.

Сайт уже работает в привычном режиме и позволяет фанатам просмотреть разделы "Фильмы", "Бокс-офис", "Рецензии", "Новости", "Мероприятия", а также "Персоналии". Позже на ресурсе DzygaMDb появится платный вариант подписки Pro, который будет предназначен для кинопрофессионалов, компаний и кастинг-директоров.


Источник: 24tv.ua

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Темы: кино

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