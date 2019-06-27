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В украинский прокат выходит фильм "Клуб анонимных киллеров"

В украинский прокат выходит фильм Клуб анонимных киллеров

В украинский прокат 27 июня выходит фильм "Клуб анонимных киллеров", от режиссера Мартина Оуэна.

Преступники образовали клуб анонимных киллеров, где его участники в кругу доверия делятся своими злодеяниями.

Интересные факты о фильме "Клуб анонимных киллеров":

Джессика Альба и Томми Флэнаган уже работали вместе на съемочной площадке культового американского боевика "Город грехов" (Sin City, 2005).

- Это первый крупнобюджетный проект режиссера Мартина Оуэна, который ранее снял "Лос-анджелесский слэшер" (L.A. Slasher, 2015) и "Давай будем плохими" (Let's Be Evil, 2016), провалившиеся в прокате

Источник: telegraf.com.ua

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Темы: кино

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