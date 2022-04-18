Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:45
Просмотров: 188

В Україні скасували вихідні на Великдень та травневі свята.

В Україні скасували вихідні на Великдень та травневі свята.

В Україні через воєнний стан скасували додаткові вихідні на Великодні та травневі свята. За законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу чи неділю, автоматично стає вихідним.

В Україні скасували додатковий вихідний день другого дня Великодня – у понеділок, 25 квітня.

Також не буде додаткового вихідного дня у понеділок, 2 травня. І вихідний день на 9 травня, який цього року припадає на понеділок.

Навесні 2022 року мають стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення з 24 квітня), 2 травня (перенесення з 1 травня) та 9 травня (святковий день). Усі ці дні будуть робітниками.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановлено інші правила на період воєнного стану.

Тому 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачуватиметься у звичайному порядку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 