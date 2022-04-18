В Україні скасували вихідні на Великдень та травневі свята.

В Україні через воєнний стан скасували додаткові вихідні на Великодні та травневі свята. За законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу чи неділю, автоматично стає вихідним.

В Україні скасували додатковий вихідний день другого дня Великодня – у понеділок, 25 квітня.

Також не буде додаткового вихідного дня у понеділок, 2 травня. І вихідний день на 9 травня, який цього року припадає на понеділок.

Навесні 2022 року мають стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення з 24 квітня), 2 травня (перенесення з 1 травня) та 9 травня (святковий день). Усі ці дні будуть робітниками.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановлено інші правила на період воєнного стану.

Тому 25 квітня, 2 та 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачуватиметься у звичайному порядку.

Агентство Телевидения Новости