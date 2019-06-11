В Уругвае женщине выписали штраф за то, что она слишком красивая

В Уругвае на сотрудника дорожной полиции завели дело из-за того, что он выписал штраф женщине за «чрезмерную красоту». Об этой истории рассказало издание ABC Sociedad. Инцидент произошёл в городе Пайсанду. Офицер остановил женщину-водителя и выписал штраф за неосторожное вождение, указав, что она «слишком красивая для дорог общего пользования». Чтобы комплимент не остался непонятым, ниже он приписал «я люблю тебя».

Женщина выложила фотографию штрафа в соцсети, после чего снимок дошёл до начальства любвеобильного полицейского. В итоге против него начали внутреннее расследование по факту использования официального документа в личных целях. Если офицер будет признан виновным в нарушении, ему грозит отстранение от работы постовым, понижение в должности или даже увольнение. О реакции женщины на любовный штраф, к сожалению, ничего не известно.

Источник: svidok.online

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