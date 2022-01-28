Вакарчук запел по-новому. "Океан Ельзи" презентовал клип на песню "Весна"

Группа "Океан Ельзи" выпустила клип на новый трек "Весна". И песня, и видео посвящены любви, а 46-летний фронтмен украинского коллектива Святослав Вакарчук продолжил эксперименты со звучанием ОЕ.

Как отмечается на сайте группы, премьера новинки состоялась 28 января, ровно за месяц до начала календарной весны. Клип появился на официальном YouTube-канале "Океан Ельзи". Фанаты музыкантов в комментариях похвалили трек, а некоторые даже признались, что трогательный ролик довел их до слез.

Создатели песни пояснили, что посвятили ее теме весны как возрождения, любви, победы, обновления. Вакарчук отметил: у коллектива так много материала об этом времени года, потому что оно для него особенное.

"Пожалуй, поскольку я родился и первое свое дыхание сделал весной – это наравне с подсознательным. Для меня это время – это что-то невероятное. Я живу ради весны, ради того, чтобы снова почувствовать ее, в прямом и переносном смысле, как обновление. Это очень важный момент моей жизни каждый год", – заявил певец.

Источник: news.obozrevatel.com/

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