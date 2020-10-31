Валентина Легкоступова полюбила убийцу: дочь певицы рассказала, что следователи наши гантелю в кровавом полотенце

Анетта Бриль, старшая наследница певицы, уверена, что к трагедии причастен новоиспеченный супруг исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов.

По ее словам, он неоднократно демонстрировал неадекватное поведение в кругу близких, поэтому дочка Валентины наняла юриста, который поможет ей пролить свет на случившееся и доказать вину вдовца.

Валентина и Юрий

В начале августа знаменитость, празднуя медовый месяц с мужем у себя дома, упала в ванной, в результате чего получила тяжелую травму головы. Именно на такой версии событий настаивает сам Фирсов, ведь он стал единственным свидетелем несчастного случая.

Буквально через несколько дней после этого Легкоступова скончалась в одной из московских клиник, не приходя в сознание.

Валентина Легкоступова с дочерью Анеттой

Учитывая загадочность смерти артистки, правоохранители занимаются расследованием всех обстоятельств трагедии. Анетта делает от себя все возможное, чтобы наказать виновника в случае доказанного убийства.

Примечательно, что в той самой ванной, где Валентина якобы упала, даже ванны как таковой нет — только душевая кабина. Работающий на стороне Бриль адвокат Сергей Жорин считает, что упасть там в полный рост нереально. Более того, в квартире были обнаружены следы крови, включая завернутую в кровавое полотенце гантелю.

Валентина Легкоступова на сцене

По мнению дочери певицы, Юрий сначала морально запугал родительницу, завершив начатое физической расправой:

«Мы предполагаем, но будем ждать выводов. То, что Фирсов психологический тиран — абсолютно точно, и мне очень страшно думать, что мама полюбила человека, который оказался убийцей», — отметила она в интервью изданию «Комсомольская правда».

Источник: 1 Минута