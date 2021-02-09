“Вам бы мужика!”: Тина Кароль показала, как расчищает снег лопатой после метели

Ей, конечно, приписывали роман с Даном Баланом, но, учитывая то, что молдавский певец лишь изредка прилетает в Украину, трудно поверить, что у них действительно что-то есть.

Как известно, 8-9 февраля Украину накрыла непогода. Во многих областях снег валил всю ночь, в результате чего было заблокировано даже движение общественного транспорта.

Не исключением стала и Киевская область. Например, особняк Тины Кароль завалило толстым шаром снега, который она расчищала с самого утра, взяв в руки лопату. Свои снежные приключения Тина демонстрировала в Инстаграм-аккаунте.

Тина Кароль сама почистила снег

Многие комментаторы, увидев эту новость в Интернете, стали писать, мол: "Ей бы мужика найти, чтоб одна снег не чистила!".

Но Тина Кароль на эти комментарии никак не реагировала.

К слову, интересно, что Тина расчищала первым делом дорожку в спортивный зал, очевидно, чтобы с самого утра пойти и позаниматься там физическими упражнениями.

Напомним, что на 12 февраля украинская любимица публики Тина Кароль запланировала выпуск новой песни под названием "Скандал". В последние несколько дней Тиночка каждый день выкладывает афиши своего нового трека, поэтому публика уверена — это будет какой-то очень популярный сингл.

Тина Кароль

Также недавно она в очередной раз попала в СМИ благодаря скандалу с Олей Поляковой. Оля на проекте "Маска" на телеканале "Украина" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". Тина вспомнила своего умершего мужа, и сказала, что это любовь, по которой она будет плакать всю жизнь.

Оля Полякова позднее извинилась за свои высказывания.

Источник: 1 Минута