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Ван Дамм со своей украинской девушкой остановился в отеле в Киеве, где номер стоит 15 000 гривен в сутки

Ван Дамм со своей украинской девушкой остановился в отеле в Киеве, где номер стоит 15 000 гривен в сутки

Голливудский актер прилетел на личном самолете в Киев сниматься в сериале Netflix

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина вместе уже больше 10 лет, фото: instagram.com

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина вместе уже больше 10 лет, фото: instagram.com

Ближайшие две недели на улицах украинской столицы можно повстречать всемирно известного героя боевиков Жан-Клода Ван Дамма (59 лет). Звезда Голливуда приехал в Киев для съемок в комедийном сериале от Netflix под названием "Последний наемник" (The Last Mercenary), где его напарником по площадке будет актер Албан Иванов.

Об этом еще в последний день июля сообщил министр культуры Александр Ткаченко и поделился снимком из своего кабинета, где они с актером изображают боксерский спарринг.

ван дамм и ткаченко

Жан-Клод Ван Дамм прилетел в Киев сниматься в сериале Netflix и встретился с министром культуры Александром Ткаченко, фото: instagram.com/facebook.com

Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Сейчас известно расписание до 25 августа и обнародованы улицы Киева, которые будут перекрыты из-за киношников. Например, сегодня, 14 июля оградили часть улицы Константиновской на Подоле с утра и до вечера. Собралось много зевак, фанатов, но были и недовольные прохожие, которые спешили на работу и были вынуждены искать окольные пути, чтобы попасть в офис.

съемки ван дамм

Съемки сериала с Ван Даммом в Киеве, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В следующий раз, Ван Дамма можно будет увидеть в понедельник с утра на улице Электриков, а во второй половине дня под Южным мостом.

"Страна" выяснила, что "брюссельский мускул" (прозвище актера) приехал в Киев со своей украинской девушкой Аленой Кавериной (родом из Кривого Рога - Ред.).

каверина

Пока Ван Дамм на съмеках, Алена фотографируется на балконе гостиничного номера, фото: instagam.com

Они прибыли в Киев на персональном самолете актера с его инициалами на борту. Как нам стало известно, пара остановилась в гостинице Fairmont Grand Hotel и выбрала номер с видом на Днепр.

Сутки в комнате такой категории стоят порядка 15 000 грн с завтраком для двоих. За две недели набегает кругленькая сумма, а именно 210 000 грн только за проживание.

каверина

Алена Каверина с Ван Даммом живут в отеле Fairmont Grand Hotel, фото: instagram.com/agoda.com

Жан-Клод вместе с Аленой уже более 10 лет. Познакомились на дискотеке в Тайланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает возлюбленного по всему миру.

Простая девушка из Кривого Рога даже набила его инициалы на шее, а фото тату выставила на всеобщее обозрение в соцсетях. Раньше Каверина часто делилась снимками с Ван Даммом. Сейчас же в ее "Инстаграме" остались только откровенные селфи. Например, на днях она красовалась в белье на балконе гостиницы с видом на исторический центр Киева.

Отметим, что кинозвезда до сих пор находится в официальном браке с культуристкой Глэдис Португез (это его четвертая жена, более того они были вместе с 1987 по 1992 год, развелись, а потом снова поженились в 1999 году). У четы есть двое взрослых детей.

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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