"ВАТА ШОУ" на телеканале "Прямой": Полтава зажигает в эфире на всю страну

Вечером в воскресенье, 4 ноября, в эфире "Прямого" стартовал проект "Вата Шоу" с известным украинским блоггером и волонтером Андреем Полтавой.

Пилотный выпуск "Вата Шоу" вызвал огромный интерес зрителей, ведь до этого стримы Андрея Полтавы транслировались исключительно в интернете.

Впервые общенациональный канал показал зрителям всей Украины одно из самых популярных в украинском сегменте интернета YouTube-шоу, собирающее многотысячную аудиторию.

"Вата Шоу" - это телемост с россиянами в прямом эфире. Андрей Полтава узнает у жителей РФ, что они знают о событиях в Украине, как относятся к оккупации Крыма и войне на Донбассе, "распятых карателями мальчиках" и "киевской хунте".

Источник: prm.ua

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