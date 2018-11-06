"ВАТА ШОУ" на телеканале "Прямой": Полтава зажигает в эфире на всю страну
Вечером в воскресенье, 4 ноября, в эфире "Прямого" стартовал проект "Вата Шоу" с известным украинским блоггером и волонтером Андреем Полтавой.
Пилотный выпуск "Вата Шоу" вызвал огромный интерес зрителей, ведь до этого стримы Андрея Полтавы транслировались исключительно в интернете.
Впервые общенациональный канал показал зрителям всей Украины одно из самых популярных в украинском сегменте интернета YouTube-шоу, собирающее многотысячную аудиторию.
"Вата Шоу" - это телемост с россиянами в прямом эфире. Андрей Полтава узнает у жителей РФ, что они знают о событиях в Украине, как относятся к оккупации Крыма и войне на Донбассе, "распятых карателями мальчиках" и "киевской хунте".
Источник: prm.ua