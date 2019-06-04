Відомий екскурсовод Максим Розенфельд виступить у супроводі симфонічного оркестру

У п'ятницю, 7 червня в Будинку Алчевських, архітектор, мистецтвознавець, автор оригінальних екскурсій по Харкову Максим Розенфельд виступить у супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський". У концертній програмі «Дунаєвський. Пісня про веселий вітер» улюблений гід харків'ян розповість про життя і творчість композитора Ісаака Дунаєвського, а Молодіжний оркестр, під керівництвом диригента Юрія Яковенко, зіграє його твори. За словами організаторів, цю концертну програму, МАСО «Слобожанський» повторює на прохання глядачів ось уже третій рік поспіль.

"Коли про одну яскравому і талановиту людину розповідає інша яскрава і талановита людина - це завжди дуже цікаво. А якщо ця розповідь доповнити живою музикою, у виконанні цілого симфонічного оркестру, то виходить по-справжньому захоплююче дійство" - вважає директор МАСО« Слобожанський» Олена Єрьоміна. Прем'єра концерту «Дунаєвський. Пісня про веселий вітер» відбулася ще в квітні 2017 року. Тоді мистецтвознавець, архітектор і автор оригінальних екскурсій по Харкову Максим Розенфельд вперше виступив в дещо незвичній для себе ролі ведучого. Він розповів про харківський період життя та творчості Ісаака Дунаєвського, а його розповідь чергувалася з виконанням МАСО «Слобожанський» відомих творів композитора. «Такий формат концерту відразу припав до душі харківській публіці. - згадує Олена Єрьоміна. - З тих пір, на прохання глядачів, ми щорічно повторюємо цю захоплюючу концертну програму».

«Хоча програма концерту «Дунаєвський. Пісня про веселий вітер» незмінна ось уже третій рік, кожен концерт унікальний. – стверджує Максим Розенфельд. – Адже в ньому кожен раз по-новому поєднуються прекрасна музика і дивовижна історія, чудовий диригент, який відчуває оркестр, і талановиті музиканти, які шанувальників, а не формально "грають ноти". А ще контакт із залом, і навіть мій стан в кожну секунду. Такі речі не можна продумати і прорахувати. Але в цьому – принадність живої присутності на концерті і саме в цьому криється секрет його популярності».

Також, на думку Максима Розенфельда, по-справжньому вартісні вистави та концерти можуть йти багато років. І публіка ходить на них, як до старих добрих друзів: «Вас же не дивує те, що на відомий, вже багато разів бачений фільм або спектакль, глядач йде знову і знову. Так і з концертом. І якщо концерт повторюють на ПРОХАННЯ глядачів – це найкращий показник того, що публіка бажає побачити, почути, вкотре повернутися до добре знайомого і улюбленого».

А кажучи про головного героя майбутнього концерту - Ісаака Дунаєвського, Максим Розенфельд зауважив: «Для мене будь-яка особистість, і Дунаєвський в тому числі, - це не героїка, велич, талант, благородство, а, перш за все людяність. Мені цікавий Дунаєвський не як композитор, музикант, лідер, а як людина – з його любов'ю, силою, слабкістю, страхами, болем, переживаннями. Саме тому, вже третій рік глядач плаче і сміється, переживає і радіє разом з головним героєм - тому що бачить в ньому себе ».

Нагадаємо, що концерт «Дунаєвський, пісня про веселий вітер» відбудеться 07 червня, в Будинку Алчевських (ДК ГУ Національної поліції). Початок - о 19:00. А наступний виступ МАСО пройде в п'ятницю, 14 червня, теж в Будинку Алчевських. Це буде концерт «Закриття концертного сезону 2018/19 МАСО Слобожанський», на якому оркестр під керівництвом диригента національної філармонії України Віталія Протасова виконає твори Бетховена і Гайдна. Соліст - лауреат міжнародних конкурсів Олексій Шадрін. Початок о 19:00.

Придбати квитки на концерт можна тут>> або в касі МАСО «Слобожанський», тел .: 706-17-16, адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (офіс оркестру).

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