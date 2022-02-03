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Ведучими "Євробачення-2022" стали популярні зірки: хто вони

Ведучими Євробачення-2022 стали популярні зірки: хто вони

Організатори "Євробачення-2022" визначилися з ведучими музичного конкурсу, і розсекретили їхні імена – ними стали популярні італійські та британські зірки.

Хто став ведучим "Євробачення-2022"?

Так, згідно з інформацією, цього року вести музичний конкурс будуть відома італійська співачка Лаура Паузіні, британський співак Міка, а також італійський телеведучий Алессандро Каттелан, за плечима якого 20 років роботи на телебаченні. Самі зірки вже поділилися своїми враженнями від нової ролі.

Зокрема, Паузіні зізналася:

"Я щаслива, що "Євробачення" нарешті повернулося до Італії, і мені випала честь вести такий важливий захід разом з моїми друзями Але та Мікою. Разом ми хочемо показати Європі та світові нашу незвичайну країну".

ведущие евровидения 2022

Останні новини про пісенний конкурс "Євробачення-2022":

  • Національний відбір представника України на конкурс" Євробачення " у 2022 році проходитиме за новими правилами. Зокрема, цього разу глядачі побачать у прямому ефірі лише фінал відбору і вже наприкінці лютого стане відомий переможець.
  • Український гурт GO_A, який представив Україну на "Євробаченні-2021" і зайняв 5-е місце у фіналі конкурсу з піснею "Шум", отримав престижну нагороду від конкурсу Eurovision Awards.
  • 20 жовтня на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram представили список країн-учасниць конкурсу у 2022 році. Музичне змагання пройде в Італії, в ньому візьме участь 41 країна.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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