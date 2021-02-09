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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая разводится после 8 лет брака

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая разводится после 8 лет брака

В одну ногу со свадебным бумом идет печальная статистика разводов. Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, увы, также пополнила эти ряды.

На своей странице в Инстаграм Витвицкая ошеломила заявлением, что она разводится со своим супругом Владом Кочатковым, с которым прожила 8 лет.

«8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет… за это время тем стал мне другом, но мы потеряли «нас»», — подписала совместный черно-белый снимок Соломия.

Подробностей и причину развода телеведущая не называет. С супругом они расстались без скандала, и даже остались друзьями. В своем посте Соломия даже пошутила, что найдет ему новую супругу.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: развод

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