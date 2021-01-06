Верка Сердючка и Геля появились вместе и вызвали фурор, яркие кадры: "Я хотела сделать сюрприз..."
Верка Сердючка взбудоражила украинцев ярким новогодним появлением с Гелей.
Как сообщает Politeka.net, соответствующие кадры появились на фан-странице в Сети.
Так поклонники творчества Андрея Данилко решили немного поностальгировать и опубликовали видео с новогодним поздравлением Сердючки времен «СВ шоу», когда непременной спутницей Верки была Геля.
Сердючка запечатлена в праздничной накидке и шапочке. А вот Геля появилась в костюме зайца.
«С ума сошла? Я думала, первый космонавт Украины прилетел. Це шо такое? Шо за пошлость? Це костюм зайца? Тебе не к лицу. Тебе не идет. Тебе к лицу костюм белочки», - отреагировала Верка на появление Гели.
Отметим, номер был снят в 1998 году.
«Догорая Украина, я хотела сделать маленький сюрприз, а получился большой. Я специально не приглашала никого в свой вагончик. Мы сделали с Гелей небольшой девичник», - говорит Сердючка.
Отметим, украинцы были очень рады увидеть кадры с молодым Данилко и погрузиться в ностальгию.
Источник: ria-m.tv/