Весенние развлечения Ирины Федишин: милые кадры с сыновьями

Многие представители шоу-бизнеса не имеют возможности общаться подолгу со своими родными виду занятости и в связи с постоянными концертами и командировками. И когда выпадает несколько дней отдыха, они стараются провести их со своими детьми и родственниками. Все таки общение с родными немаловажно и всегда доставляет удовольствие обеим сторонам.

Ирина Федишин, которая является известной украинской певицей разместила в социальных сетях новые фотографии со своими сыновьями. Как раз накануне во Львове выпало много снега и они с детьми решили слепить снежную бабу. Это развлечение очень понравилось ее сыновьям. Они резвились на свежем воздухе и было видно, что засиделись дома.

И хотя сейчас вроде бы уже весенняя погода должна быть, снег порадовал ребятишек. Это наверное последний снег в этом году и зима никак не может успокоиться. Да, и сама Ирина очень обрадовалась возможности весело провести время на улице вместе с сыновьями.

Ирина Федишин с сыновьями

На фотографии оба сына одеты в куртках черного цвета и шапках. Ирина в тоже в темном пуховике с желтой вставкой. Распущенные светлые волосы с небольшими локонами очень идут певице. Коричневые тени и розовая помада завершает ее образ.

Сыновей звать Юрой и Олегом. Они прекрасно отдохнули с мамой. Нужно всегда сочетать активный отдых с занятиями дома. Все остались довольными.

Поклонники сразу отреагировали на ее фотографии, которые она разместила в социальной сети. Они восторженно приветствовали певицу и сказали, что выглядит она прекрасно и стильно. Особенно они отметили, что сыновья очень похожи на маму и пожелали им здоровья и отличного настроение.

Источник: 1 Минута