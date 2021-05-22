Вика из “НеАнгелов” призналась, что больше не состоит в отношениях: “Это не тот человек, который мне нужен”

Как оказалось - многое. Особой гранью ее жизни остается личная жизнь, которую девушка не любит выставлять напоказ. Как оказалось, недавно она рассталась с человеком, которого любила. Это расставание достаточно болезненно ударило по артистке, однако она смогла выстоять.

Об этом Смеюха рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

"Я поверила в свою сказку. Видимо, это не тот человек, который мне нужен. Я все-таки надеюсь и верю, что все лучшее впереди",

– поделилась Смеюха, которая теперь выступает под псевдонимом VICTORIA.

Отметим, как сказано в биографии Виктории, VICTORIA (Виктория) - псевдоним певицы, придуманный ее продюсером Юрием Никитиным. Настоящее имя артистки - Екатерина Смеюха.

Виктория Смеюха

Певица обладает уникальным низким голосом. Ее тембр - альт-сопрано. Иногда голос Вики путают с мужским, из-за чего в обществе возникали всевозможные сплетни.

С ранних лет Виктория Смеюха увлекалась музыкой. Со временем она поняла, что свое будущее видит только на сцене. Свое музыкальное образование Виктория Смеюха начала с освоения игры на фортепиано.

Участие в группе "НеАнгелы" стало мощным трамплином, который вывел талант, возможности и перспективы Екатерины-Виктории на новый уровень. Ее заметили не только локально в украинском шоу-бизнесе, но и на мировой арене, что стало визитной карточной молодой и талантливой девушки. Но после распада группы пошла речь о том, чтобы жить и развиваться далее - автономно от коллективов.

Источник: 1 Минута