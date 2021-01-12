Виктор Павлик активно готовится к отцовству: пытается заработать денег для беременной жены любыми способами

Сейчас имя героя нашей сегодняшней статьи возглавляет первые страницы многих СМИ. Причиной этому стала новость о беременности его молодой жены Екатерины Репяховой, на которой Виктор Франкович женился весной 2020-го, а в общем они вместе уже 5 лет.

Пара уже знает пол будущего ребенка, однако пока что они держат это в секрете, равно как и имя. Хотя ранее избранница артиста рассказывала поклонникам о любимых именах , среди которых вполне может быть и имя ее первенца.

Виктор Павлик с молодой женой

Павлик старше супруги на 28 лет, при этом их совершенно не смущает столь внушительная разница в возрасте, о чем Катя сообщила у себя в Instagram-stories. Отметим, она для Виктора не только жена, а еще и концертный директор.

Помимо всего прочего, Репяхова активно развивает свой блог в социальных сетях, приобщая к этому и знаменитого мужа.

Скриншот из Instagram Екатерины

В последнее время исполнитель все чаще радует фанатов новыми фото и видео, что он сделал и на этот раз. Так, недавно Виктор Франкович заключил контракт о сотрудничестве с популярной торговой площадкой, лицом которой он как раз таки и стал. Пока их совместный ролик не вышел на телевидении, певец подогревает к нему интерес в Instagram.

Виктор Павлик

На опубликованных кадрах Павлик играет на гитаре, словно находясь на небе в облаках. Компанию ему составили две девушки-арфистки, а происходит все это под песню "O Fortuna" из легендарного фильма "Звездные войны".

Судя по комментариям к посту, подписчиков мало интересует работа Виктора, ведь сейчас все внимание забрало на себя известие об ожидании ребенка. Впрочем, это вовсе неудивительно, учитывая, что в августе 2020-го артист перенес смерть младшего сына Павла. Его жизнь забрала тяжелая болезнь.

Источник: 1 Минута