Виктор Павлик планирует баллотироваться в Раду

Певец Виктор Павлик ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы. Об этом Павлик сообщил LB.ua.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы", - сказал Павлик.

В то же время Василий Журавлев сообщил, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента, позже издав соответствующий указ. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Источник: 112.ua

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