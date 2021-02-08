Виктор Павлик признался, что планирует с женой партнерские роды, но боится упасть в обморок

"Я ни разу не присутствовал. Не дай Бог ещё упаду в обморок. Не знаю, как на это все смотреть, эти пуповины, разрезания", – прокомментировал Павлик.

55 летний Виктор Павлик честно признался, что он боится и стесняется присутствовать на родах. Об этом артист рассказал в программе "Светская жизнь с Катериной Осадчей"

Несмотря на то, что это будет четвертый ребенок, Виктор Франкович откровенно сказал, что еще не дозрел.

Виктор Павлик честно признался, что он боится и стесняется присутствовать на родах

Напомним, что 29 мая 2020 года пара тайно расписалась в одном из киевских ЗАГСов. Традиционную свадьбу Виктор и Екатерина не сыграли из-за семейной трагедии. 7 августа умер 21-летний сын Павлика, который долгое время боролся с раком.

Роспись Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

Но, все-таки супруги планируют сделать шикарную свадьбу уже в ноябре 2021 года. Екатерина не стала скрывать, что очень хочет побыть в роли невесты.

"Думаем на ноябрь. Прежде всего, меня мотивируют мое платье, которое я выбирала полгода. Оно висит, оно не одето. Конечно я, как невеста, девушка хочу", – рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова.

Источник: 1 Минута