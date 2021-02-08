Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:19
Просмотров: 37

Виктор Павлик признался, что планирует с женой партнерские роды, но боится упасть в обморок

Виктор Павлик признался, что планирует с женой партнерские роды, но боится упасть в обморок

55 летний Виктор Павлик честно признался, что он боится и стесняется присутствовать на родах. Об этом артист рассказал в программе "Светская жизнь с Катериной Осадчей".
"Я ни разу не присутствовал. Не дай Бог ещё упаду в обморок. Не знаю, как на это все смотреть, эти пуповины, разрезания", – прокомментировал Павлик.

Несмотря на то, что это будет четвертый ребенок, Виктор Франкович откровенно сказал, что еще не дозрел.

Виктор Павлик признался, что планирует с женой партнерские роды, но боится упасть в обморок Виктор Павлик честно признался, что он боится и стесняется присутствовать на родах

Напомним, что 29 мая 2020 года пара тайно расписалась в одном из киевских ЗАГСов. Традиционную свадьбу Виктор и Екатерина не сыграли из-за семейной трагедии. 7 августа умер 21-летний сын Павлика, который долгое время боролся с раком.

Виктор Павлик признался, что планирует с женой партнерские роды, но боится упасть в обморок Роспись Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

Но, все-таки супруги планируют сделать шикарную свадьбу уже в ноябре 2021 года. Екатерина не стала скрывать, что очень хочет побыть в роли невесты.

"Думаем на ноябрь. Прежде всего, меня мотивируют мое платье, которое я выбирала полгода. Оно висит, оно не одето. Конечно я, как невеста, девушка хочу", –  рассказала жена Виктора Павлика Екатерина  Репяхова.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 