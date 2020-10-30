Виктория Булитко и Евгений Сморигин из «Дизель шоу» празднуют важную дату: 10 лет вместе

Героев нашей сегодняшней статьи связывает любовь к юмору и любимый телевизионный проект. Их экранные отношения зародились в 2010-м, а значит у них практически оловянная свадьба.

За кулисами шоу «Хто зверху?», где друг с другом борются звездные команды мужчин и женщин, Сморигин рассказал, что из всех партнерш по сцене больше всего ему по душе играть именно с Булитко:

«Мне с Викой комфортно. Мы чувствуем друг друга, поддерживаем, и вообще очень похожи».

Сморигин и Булитко на сцене

Точно такого же мнения придерживается и сама Виктория, к тому же у них дни рождения практически в один день: у нее 25 января, у него — 28 января:

«Мы даже часто отмечаем его вместе, так просто дешевле», — пошутила юмористка.

Виктория Булитко

Что касается того, кто был инициатором зарождения их творческого дуэта, то всю инициативу на себя взял Евгений. Более того, как раз таки по его рекомендации Булитко и попала в состав актеров «Дизель шоу».

Оказывается, когда в проект набирали девушек, учитывали советы Жени — кто по его мнению талантлив, кто станет той самой изюминкой. Вот он и посоветовал Вику.

Евгений Сморигин

Также сама она очень тепло отзывается о всей команде шоу, включая не только коллег по сцене, но и продюсеров, авторов, режиссеров, съемочную группу и всех остальных:

«Я работаю в той компании, в которой мне нравится все от начала и до конца».

Источник: 1 Минута