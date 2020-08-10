Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 147

Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"

Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте Танцы со звездами

Участник нового танцевального сезона проекта "Танцы со звездами" 46-летний украинский певец Олег Винник в эфире программы "Сніданок з 1+1" заявил, что согласился принять участие в шоу, чтобы похудеть и вернуться ту форму, которая была у него 20 лет назад. 

Винник подчеркнул, что если бы предложение об участии в танцевальном проекте поступило ему в другое время, он бы просто посмеялся в ответ. 

"В 46 лет пришло то время, когда я могу показать себя людям с другой стороны. Я же не иду, чтобы выиграть – я иду, чтобы чему-то научиться, похудеть. Я так подумал себе – если нет возможности выходить на сцену, то надо, наверное, идти танцевать", – заявил артист. 

Винник стал первым участником нового сезона танцевального шоу. Он будет выступать на паркете в паре с хореографом Аленой Шоптенко. 

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис. 

Источник: gordonua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Нет искусства без потерь»: изуродованная дочь Успенской показала себя после аварии
Сегодня 00:42    527
Филипп Киркоров: что известно о матери детей певца
Сегодня 00:18    435
Марина Федункив подтвердила гей-свадьбу участника Сomedy Woman Бороденко
Сегодня 00:12    478
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Сегодня 00:02    662
Развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье..."
06.08.2020 00:50    1385
Новый клип Лободы и Pharaoh: пшик вместо бума
06.08.2020 00:25    276
Настя Каменских получила Золотую кнопку YouTube
05.08.2020 10:22    268
Зеленский, Харламов и Гудков рассказали правду об Александре Маслякове в КВН
05.08.2020 01:17    1435
Родные готовятся к приезду Анастасии Заворотнюк
05.08.2020 00:52    741
Собчак рассказала о пластике груди
05.08.2020 00:07    245
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 