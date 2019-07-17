Військові долучилися до #BOTTLECAPCHALLENGE

Українські військові приєдналися до всесвітнього челенджу #BottleCapChallenge

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Спочатку до всесвітнього челенджу з ефектного відкручування кришки пляшки доєднались зенітники.

Відео відкручування дулом зенітної установки ЗУ-23-2 опублікував на своїй сторінці у Facebook харків’янин Єгор Акулінін:

Згодом до челенджу долучилися і танкісти.

Відео їх участі опублікував Ярослав Лавриненко:

#BottleCapChallenge у мережі розпочав казахстанський боєць MMA Карен Пашикян, згодом відкривання пляшки у дивовижний спосіб захопило світ, до флешмобу приєдналися і зірки Голлівуду, і спортсмени, і співаки.

Наприклад, пляшку відкручували Джейсон Стейтем, Мерая Кері, Джастін Бібер і його дружина Хейлі, Кендалл Дженнер, Девід Спейд, Хайді Клум, Раян Рейнольдс, Софі Тернер, Наталія Могилевська, Володимир Остапчук, Майк Тайсон, Конор МакГрегор, Джон Мейер та багато-багато інших.

Источник: mil.in.ua

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