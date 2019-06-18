Виставка робіт номінантів премії Міс ван дер Рое відкрилася в Харківській школі архітектури

З 15 червня по 1 липня в Харківській школі архітектури (Конторська, 5) працює виставка робіт номінантів премії Міс ван дер Рое – премії Європейського Союзу за сучасну архітектуру (The European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award). Виставка буде цікава не лише людям, котрі мають безпосередній стосунок до архітектури або містобудування, а й усім, хто може виступати в ролі як замовників, так і користувачів публічних і житлових просторів, а, крім того, – фотографам, дизайнерам, художникам і представникам креативних індустрій.

Mies van der Rohe Award – найбільша архітектурна премія в Європі і одна з найбільш значущих у світі, вона з 1987 року щорічно вручається в Барселоні, в створеному Людвігом Місом ван дер Рое павільйоні Німеччини. На виставці в ХША представлені 383 архитектурних проекти, які цьогоріч боролися за премію. Роботи представлені у вигляді планшетів із кресленнями, поясненнями до них і фотографій об'єктів. До слова, цього року на премію було номіновано і сім проектів із України, серед них – театр на Подолі, розроблений командою Олега Дроздова, засновника ХША, і експериментальний публічний простір Сцена: Stage, в розробці якого брав участь куратор бакалаврської програми ХША Куба Снопек. Ще п’ять українських проектів – це експозиція "Земля вовків і ведмедів" у Черкаському зоопарку, будівля школи Pechersk School International, дачний готель Глібівка, Rock house, Центр Митрополита Андрея Шептицького. Українці не увійшли в шорт-лист премії, але в цілому отримали хороші оцінки журі. Переможцем 2019 року став проект трансформації трьох житлових будинків у Бордо, для якого об'єдналися архітектори трьох французьких бюро: Lacaton & Vassal architectes, Frédéric Druot Architecture і Christophe Hutin Architecture.

Виставку в ХША відкривав архітектор Іван Бласі, який вже два роки є куратором Mies van der Rohe Award. Іван зазначає, що "Ця виставка демонструє одне з головних завдань премії – зробити сучасну архітектуру ближчою до людей. Це не лише проекти, це фотографії, відео та інші способи розповісти про споруди. Тому ми б дуже хотіли бачити тут усіх харків'ян, не лише архітекторів. Чому ми взагалі приїхали з виставкою до Харкова? ХША – це, звичайно, експеримент. Але це експеримент не лише для України, а для всієї Європи. Саме тому, як мені здається, сюди їдуть читати лекції фахівці з різних країн: тому що консерватизм в архітектурній освіті є в різних університетах в Європі. І всі, хто хоче змін, з цікавістю дивляться на те, що відбувається в Харкові".

Олександра Нарижна, перша проректорка ХША, зазначає, що подібні виставки дуже важливі в навчанні студентів, так як дають їм можливість побачити найсвіжіші і найцікавіші архітектурні тенденції. Важливі вони і для створення середовища, для виховання замовників, ким би вони не були: представниками муніципалітетів, бізнесу або індивідуальними клієнтами. "Неможливо готувати архітекторів в вакуумі, у відриві від того, що відбувається в світі, – говорить Олександра. – Як зазначалося в назві однієї з наших лекцій у день відкриття виставки, "архітектура – це дієслово". І це дієслово передбачає впізнавання, занурення, вивчення, постійне спостереження за тим, як змінюється світ, зрушення. А зрушення в наших містах у якусь цивілізовану сторону можливі тільки тоді, коли не лише архітектори, а й замовники і користувачі стежитимуть за тенденціями, знатимуть, які типи забудови вважаються вже просто неетичними або неефективними, а які, навпаки, – в широкому сенсі слова екологічними, доречними, як вони сприяють взаємодії в суспільстві ".

Нагадаємо, побачити виставку можна до 1 липня, вхід безкоштовний із 11:00 до 19:00.

Також до 1 липня в ХША діє виставка робіт студенток і студентів першого і нульового року, Open / Work, завдання якої – розповісти про сучасні підходи до архітектурної освіти, в умовах «глибокої кризи міських просторів та інфраструктури».

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