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Виталию Козловскому 6 марта – исполнилось 36 лет: ТОП-5 громких скандалов с артистом

Виталию Козловскому 6 марта – исполнилось 36 лет: ТОП-5 громких скандалов с артистом

У Виталия Козловского, который является заслуженным артистом Украины 6 марта именины. Ему исполнилось 36 лет. Начиная с 18 лет певец представляет новые треки. У него прекрасный пресс, но также Виталий оброс многочисленными интригами. Они как крутящийся ком захватили его.

Вспомним какие это интриги и скандалы

Разрыв

Рамина Эсхайкзай раньше думала выйти за Виталия Козловского замуж и даже согласилась на его предложение. Однако в 2017 году у них отношения испортились. А все из-за того, что когда они встречались, то Виталий одновременно был в близких отношениях с Юлией. Она тогда была концертным директором.

Выступление в России на концерте ко Дню победы

Виталий тогда рискнул выступить в стране-агрессоре и в соцсетях появилось: #москвасолнцево, #виталийкозловский, #9мая, #деньпобеды, #москва.

Его тогда думали лишить звания Заслуженного артиста Украины.

Разрыв рабочих отношений с Игорем Кондратюком

Когда Виталий подумывал о разрыве контракта, то они поругались с Игорем Кондратюком. Как утверждает Виталий Игорь постоянно загонял его в долги, а когда договор был расторгнут, то потребовал от него значительную сумму денег.

Тогда суд постановил лишить его право исполнения его хитов.

Запрет выезжать за пределы страны до 2099 года

Виталию Козловскому 6 марта – исполнилось 36 лет: ТОП-5 громких скандалов с артистом Виталий Козловский

Когда было это судебное разбирательство с Игорем Кондратюком, то Виталию запретили выезд до 2099 года за пределы Украины.

Хотя через время Виталию удалось добиться возможности путешествий за границу.

Откровенные фото в сети

Виталий Козловский удивлял своих поклонников неординарным поведением. Его откровенные фотографии приводили в недоумение поклонников. Иногда он снимался обнаженным.

Источник: 1 Минута

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