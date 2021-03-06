Виталию Козловскому 6 марта – исполнилось 36 лет: ТОП-5 громких скандалов с артистом

У Виталия Козловского, который является заслуженным артистом Украины 6 марта именины. Ему исполнилось 36 лет. Начиная с 18 лет певец представляет новые треки. У него прекрасный пресс, но также Виталий оброс многочисленными интригами. Они как крутящийся ком захватили его.

Вспомним какие это интриги и скандалы

Разрыв

Рамина Эсхайкзай раньше думала выйти за Виталия Козловского замуж и даже согласилась на его предложение. Однако в 2017 году у них отношения испортились. А все из-за того, что когда они встречались, то Виталий одновременно был в близких отношениях с Юлией. Она тогда была концертным директором.

Выступление в России на концерте ко Дню победы

Виталий тогда рискнул выступить в стране-агрессоре и в соцсетях появилось: #москвасолнцево, #виталийкозловский, #9мая, #деньпобеды, #москва.

Его тогда думали лишить звания Заслуженного артиста Украины.

Разрыв рабочих отношений с Игорем Кондратюком

Когда Виталий подумывал о разрыве контракта, то они поругались с Игорем Кондратюком. Как утверждает Виталий Игорь постоянно загонял его в долги, а когда договор был расторгнут, то потребовал от него значительную сумму денег.

Тогда суд постановил лишить его право исполнения его хитов.

Запрет выезжать за пределы страны до 2099 года

Виталий Козловский

Когда было это судебное разбирательство с Игорем Кондратюком, то Виталию запретили выезд до 2099 года за пределы Украины.

Хотя через время Виталию удалось добиться возможности путешествий за границу.

Откровенные фото в сети

Виталий Козловский удивлял своих поклонников неординарным поведением. Его откровенные фотографии приводили в недоумение поклонников. Иногда он снимался обнаженным.

Источник: 1 Минута